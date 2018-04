Transfert de Khalifa Sall : C’est l’omerta à la Direction de l’administration pénitentiaire

Khalifa Sall «loge» toujours à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss Ce qui surprend certains parce qu’un détenu condamné, doit en principe quitter Rebeuss pour rejoindre son lieu de détention où il doit purger sa peine. Mais aussi bien du côté de Rebeuss que de la Direction générale, cette question semble ne pas encore être d’actualité.



«Une telle décision ne peut être prise par la direction d’une prison quelconque mais par la Direction générale. Or, à ce jour, nous n’avons reçu aucune injonction de la Direction générale relative au transfert du détenu Khalifa Sall vers une autre prison», a déclaré une source qui s’est confiée à nos confrères de L’Observateur.



Une autre source servant à la Direction générale explique cette situation par le long week-end qui a suivi sa condamnation : «il est vrai que le verdict est tombé vendredi dernier et il y a eu par la suite un long week-end». Avant d’avouer que «pour l’instant, le transfert de Khalifa Sall n’est pas encore d’actualité à notre niveau. Le sujet n’a pas encore été évoqué».



Par contre, renseigne-t-elle, «Khalifa Sall occupe seul sa cellule qui n’est pas un palais mais qui a été aménagé. Je peux vous assurer qu’il ne se plaint pas du tout des conditions de sa détention».