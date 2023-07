Transferts : Juan Cuadrado de la Juventus Turin à l'Inter Milan (officiel)

L'Inter Milan a officialisé ce mercredi l'arrivée de Juan Cuadrado. Après huit saisons à la Juventus Turin, le Colombien (115 sélections, 10 buts) a signé un contrat d'un an.



L'international colombien (115 sélections, 10 buts) a passé huit saisons sous le maillot de la Vieille Dame (2015-2023) et a remporté 11 trophées à Turin, dont cinq fois la Serie A.