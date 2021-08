Transferts : Lionel Messi attendu par le PSG ce dimanche

Ce n'est plus un rêve : Leo Messi, qui a fait ses adieux au Barça ce dimanche lors d'une conférence de presse, devrait bien être un joueur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale et les représentants de l'international argentin sont quasiment tombés d'accord ce dimanche sur les derniers détails de leur future relation contractuelle.



Il passera sa visite médicale dimanche soir ou lundi matin

Comme annoncé dans L'Équipe, une dernière réunion devrait sceller le dossier. D'ailleurs, Messi est attendu dans la journée à Paris. De sources argentines, il devrait passer sa visite médicale dans la soirée ou lundi, très tôt, dans la matinée.



Pour rappel, Lionel Messi devait dans un premier temps prolonger son contrat avec le Barça, avant que le club catalan n'annonce jeudi la fin de la collaboration entre les deux parties. Une nouvelle qui avait fait l'effet d'une bombe. Le soir-même, le PSG avait pris contact avec l'entourage du joueur et le lendemain, Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin du club de la capitale, s'était entretenu avec son compatriote pour lui présenter son projet.