Transformation numérique : Ousmane Sonko appelle à bâtir un État cohérent et des services publics interconnectés

« Nos données les plus sensibles seront hébergées sur le territoire national, sous notre contrôle »

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé ce mardi la cérémonie de lancement de projets structurants du New Deal technologique, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), en présence de plusieurs membres du gouvernement et les partenaires.Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité d’une gouvernance cohérente et coordonnée pour réussir la transformation numérique de l’État.« Une transformation qui ne touche pas seulement un secteur, mais qui irrigue toutes les politiques publiques nationales. Une transformation qui ne concerne pas seulement une administration, mais qui réinterroge le rapport de chaque institution à ses usagers », a-t-il déclaré.Selon lui, le succès de la transformation numérique de l’Etat ne saurait se réduire à une simple exigence politique. « Elle doit s’accompagner d’une volonté générale à agir de concert selon une stratégie globale bien définie que toutes les parties prenantes s’engagent à respecter », a soutenu Ousmane Sonko.Le chef du gouvernement appelle à éviter des initiatives parallèles menées en solo et des fragmentations qui selon lui coûtent cher.« Des systèmes qui ne communiquent pas engendrent des coûts opérationnels évitables, obligent les agents à des ressaisies permanentes, et met le citoyen face à une multitude de portails, d'identifiants, de mots de passe, et de procédures non articulées », a-t-il souligné.Le Premier ministre a annoncé la transition vers le guichet unique du citoyen, qui, dit-il, est la pièce maîtresse des réformes numériques. « Il se veut une interface unique, simple, accessible, où chaque Sénégalais, qu'il vive à Dakar, à Tambacounda ou à Sédhiou, pourrait accéder aux services de l'administration, soumettre ses demandes, suivre leur traitement, et recevoir ses documents, sans se déplacer et sans intermédiaire inutile », a-t-il expliqué.Et d’ajouter : « Aujourd’hui, un citoyen sénégalais qui a besoin d'un casier judiciaire doit chercher la juridiction compétente, quels documents apporter ? combien de fois se déplacer ? et combien de jours attendre ? Demain, il devra juste utiliser son téléphone ».Sur le plan des infrastructures, Ousmane Sonko a fait état du déploiement de solutions cloud dans les centres de données nationaux, avec des garanties de sécurité, de conformité et de souveraineté.« Nos données les plus sensibles seront hébergées sur le territoire national, sous notre contrôle », a-t-il assuré.De plus, il a relevé une amélioration significative de la connectivité, avec une augmentation de la bande passante nationale de 600 mégabits à 200 gigabits, ainsi que l’extension de l’Internet gouvernemental à plusieurs administrations.Enfin, le PM a rappelé que la transformation numérique vise avant tout à améliorer le quotidien des citoyens. « Il s’agit de bâtir un État cohérent, où les services se parlent, se retrouvent au même endroit et ne demandent pas plusieurs fois les mêmes informations aux usagers », a-t-il indiqué.