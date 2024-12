Transformation systémique : Boubacar Camara et ses camarades pour le maintien du cap sur Sénégal 2050

Réuni en bureau politique le mercredi 18 décembre, le parti Tabax Construire, présidé par Boubacar Camara Kamâh, a publié un communiqué pour se prononcer sur les événements récents ayant marqué le pays, notamment les élections législatives et l'installation de la 15e législature. À cet égard, la formation politique de l'ancien haut fonctionnaire s'est félicitée "de la victoire éclatante et sans équivoque du parti frère Pastef". Le Pastef-Les Patriotes, arrivé largement en tête lors de ces élections, a obtenu 130 députés sur 165. Dès lors, le parti Tabax Construire estime que "le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement disposent désormais d'un levier déterminant pour la mise en œuvre de l'Agenda national de Transformation - Vision 2050".



Par ailleurs, après avoir adressé ses remerciements chaleureux au peuple sénégalais, le parti de M. Camara a également salué l'engagement exemplaire de ses militantes et militants. "Nous exprimons également notre profonde reconnaissance envers les dirigeants et militants de Pastef, dont l’ouverture et la capacité d’écoute ont été des piliers dans la construction d’une alliance solide et pérenne. Cette coopération repose sur des principes fondamentaux : transparence, équité et primauté des intérêts du peuple sénégalais. Nous exhortons tous les membres et sympathisants de Tabax Construire à maintenir leur mobilisation et à s’organiser efficacement pour contribuer activement à la réussite de ce projet commun", lit-on dans le communiqué.



En outre, le parti Tabax Construire a invité les élus à instaurer "une Assemblée de rupture, capable de redéfinir les règles normatives et institutionnelles de notre pays". M. Camara et ses camarades encouragent ainsi les députés à :



Adopter un budget aligné sur les priorités des citoyens ;

Entreprendre des réformes institutionnelles ambitieuses ;

Promouvoir une gouvernance fondée sur la justice, l’équité et l’efficacité.



À terme, le Parti Tabax Construire réaffirme son soutien sans faille aux initiatives visant à garantir la reddition des comptes et à réparer les préjudices hérités de l’ancien régime, notamment :



La gestion irresponsable de la dette publique ;

La gabegie, la corruption et le népotisme ;

Les scandales financiers ;

Les atteintes aux droits et libertés ;

Les investissements mal orientés.



Enfin, le Parti Tabax Construire, présidé par Boubacar Camara Kamâh, a réitéré son engagement total aux côtés de Pastef-Les Patriotes, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale.