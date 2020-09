Transition au Mali: la CEDEAO donne un ultimatum à la junte

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a demandé à la junte qui a pris le pouvoir au Mali, de désigner un Président civil de transition d'ici le 15 septembre, selon le communiqué final du sommet de la Cédéao à Niamey.



"Le Président de la transition et le Premier ministre de la transition devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020", a affirmé le président de la Commission de la Cédéao Jean-Claude Brou, qui avait auparavant précisé que la transition devait être "dirigée par un Président et un Premier ministre civils pour une période de 12 mois".