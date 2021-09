Transition malienne: la CEDEAO se dit "préoccupée" de la tenue des Locales de février 2022

La Mission de la CEDEAO au Mali se dit "préoccupée par l’insuffisance d’actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral". Et elle l'a fait savoir lors de son séjour de trois jours au Mali du 5 au 7 septembre 2021. Ce, dans le cadre de la mise en application des recommandations de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenue le 19 juin 2021 à Accra au Ghana,



Dans un communiqué parcouru par PressAfrik, la mission a rappelé "l’importance du respect de la date des élections annoncée, afin de montrer la crédibilité du processus de transition" et a encouragé le Gouvernement de transition à "présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les reformes et actions prioritaires qu’il urge d’entreprendre pour la tenue des élections présidentielle et législatives."



Il s’agit notamment du consensus sur le cadre légal devant servir aux élections, la préparation de la liste électorale, et le choix de l’organe ou des organes devant conduire les élections.



Cette mission, selon la note de la CEDEAO avait pour but "d’évaluer le processus de transition et particulièrement les progrès dans la préparation des élections prévues se tenir en février 2022, conformément au délai accordé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO en sa session Extraordinaire du 15 septembre 2020", renseigne le document par PressAfrik.



La délégation de la CEDEAO informe par cette même occasion qu'elle a eu des entretiens avec les Forces vives de la Nation malienne à savoir les acteurs politiques, les signataires de l’Accord d’Alger, les organisations de la Société Civile et les Chefs religieux.



La Mission a félicité le Gouvernement pour le calme relatif observé dans le pays depuis la mise en place du deuxième Gouvernement de Transition et a pris note de la levée des mesures de restriction concernant l’ancien Président de la Transition, Bah N’DAW et l’ancien Premier ministre, monsieur Moctar OUANE. Elle a apprécié l’expression renouvelée des autorités de la transition à respecter la période convenue de la transition devant la communauté internationale.