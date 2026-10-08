Transparence dans les Industries Extractives : à Bruxelles, Abdourahmane Diouf présente la vision du Sénégal

El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre sénégalais de l’Energie et du Pétrole, a présenté ce jeudi «les trois priorités» qui guident la transparence dans la gestion de ressources naturelles de son pays, au cours de la Conférence mondiale de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), à Bruxelles. La rencontre avait pour thème : «Instaurer la confiance en période d’incertitude», en présence de plus de 10.000 délégués.



«J’ai présenté les trois priorités qui guident l’action du Sénégal: faire de nos ressources naturelles un véritable moteur de croissance et de compétitivité, notamment à travers la valorisation de notre gaz et le développement de chaînes de valeur créatrices de richesses et d’emplois; renforcer le contenu local, en donnant davantage de place aux entreprises, aux compétences et aux talents sénégalais; garantir une gestion prudente, transparente et équitable des revenus issus de nos ressources naturelles», a écrit le ministre sur ses réseaux sociaux.



Par ailleurs, il dit avoir salué «le rôle essentiel de l’ITIE comme espace de transparence, de dialogue et de redevabilité», rappelant qu’en mars 2026, le Sénégal a obtenu un score de 89 points, qualifié de «très bon» dans la mise en œuvre de la Norme ITIE.