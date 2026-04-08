Transport : Directives présidentielles pour une transformation structurelle des transports terrestres

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faue a réaffirmé sa volonté de placer la sécurité routière et la modernisation de la gestion des transports au cœur des priorités gouvernementales. Face à la récurrence des grèves qui paralysent la circulation des personnes et des biens tout en freinant l'essor économique, il appelle à un renforcement urgent du dialogue social. Cette démarche vise à instaurer un pacte durable avec les acteurs du secteur, fondé sur l'écoute mutuelle et le respect rigoureux des lois, afin de garantir un retour définitif au fonctionnement normal des transports.







Dans cette optique de bonne gouvernance, le Chef de l'État a instruit le Premier Ministre et le Ministre des Transports terrestres de veiller à l'application inclusive des recommandations issues des états généraux du secteur. L'accent est mis sur l'optimisation des contrôles routiers et le respect strict du Code de la Route par l'ensemble des transporteurs publics. Parallèlement, le Gouvernement doit accélérer le renouvellement du parc automobile et accroître l'efficacité des systèmes de transport collectif. Cela passe par le renforcement des moyens de Dakar Dem Dikk et du BRT, tout en accompagnant les opérateurs privés agréés.







L'ambition présidentielle s'étend également au développement d'un réseau multimodal performant. Le Gouvernement est ainsi chargé d'assurer la pleine efficacité du TER, des Chemins de Fer du Sénégal et des Grands Trains du Sénégal pour fluidifier les déplacements urbains et interurbains. En guise de conclusion à ces directives, le Ministre des Transports terrestres devra soumettre, avant la fin du mois d'avril 2026, un rapport exhaustif détaillant les contraintes du secteur et proposant un calendrier précis pour une transformation inclusive des transports routiers au Sénégal.

