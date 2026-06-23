Transport aérien : Air Sénégal et Air France renforcent leur partenariat stratégique

Air Sénégal S.A. a annoncé le renforcement de son accord commercial interline avec Air France ce lundi 22 juin 2026 à Paris. Cette avancée majeure élargit les possibilités de voyage pour les clients au départ de Dakar. Elle ouvre l'accès à dix destinations européennes comme Marseille, Lyon, Milan, Barcelone ou Londres, ainsi qu'au Canada avec Montréal et Toronto.



L'accord offre aux passagers une expérience de voyage plus fluide à destination et au départ de Dakar. Les voyageurs bénéficieront d'une réservation et d'un billet unique regroupant les vols des deux compagnies. La continuité de parcours sera améliorée avec l'enregistrement des clients et de leurs bagages jusqu’à la destination finale.



En marge de cette signature, le Directeur Général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a été reçu en audience par le PDG du Groupe Air France-KLM, Benjamin Smith, et la Directrice Générale d’Air France, Anne Rigail. Cette rencontre de haut niveau a permis de passer en revue les axes clés de leur collaboration. L'accord confirme les ambitions d’Air Sénégal d’étendre son réseau intercontinental et de mieux connecter le pays au reste du monde.