Transport et intégration régionale: plus de 50 milliards de FCFA décaissés pour construire l'axe routier Guinée-Sénégal

Le Conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 27 novembre 2024 à Abidjan (Côte d'Ivoire), un prêt de 80,93 millions de dollars américains (50 294 727 208,46 Franc CFA) pour financer la construction de la route inter-États Labé-Mali (ville)-Kédougou-Fongolembi. Ce projet, qui bénéficiera au Sénégal et à la Guinée, vise à renforcer l’intégration économique et le commerce entre les deux pays tout en soutenant les populations locales et les activités économiques régionales.





Le prêt à taux concessionnel (Ndlr : un prêt dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux du marché) de la Banque africaine de développement (BAD) est réparti comme suit : " 41,47 millions de dollars pour le Sénégal ; 39,46 millions de dollars pour la Guinée." Ce financement, complété par des contributions de la Banque islamique de développement (BID), de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et des gouvernements des deux pays, permettra notamment la construction de 240,71 kilomètres de route en béton bitumineux, résilient au climat."



Impact et objectifs du projet



Le projet a plusieurs objectifs stratégiques. Le premier c'est de renforcer les échanges commerciaux, En effet, ce tronçon routier facilitera la circulation des produits agricoles, sylvicoles, pastoraux et miniers, réduisant ainsi les coûts logistiques. Le deuxième c'est de connecter les corridors régionaux. La route offrira une alternative stratégique aux transporteurs maliens pour accéder au port de Conakry via le corridor Dakar-Bamako par Kédougou. La troisième est de soutenir le développement rural. L'aménagement de 150 kilomètres de pistes rurales (100 km en Guinée et 50 km au Sénégal) permettra d’améliorer l’approvisionnement en intrants agricoles et l’écoulement des produits vers les grands marchés.



Et la dernier c'est de Dynamiser les zones urbaines. La construction de 20,26 kilomètres de voiries urbaines en pavé (14,26 km en Guinée et 6 km au Sénégal) renforcera l'accessibilité dans les villes de Labé, Mali et Kédougou.



Selon Libération qui donne L'information, la route principale, longue de 240,71 km, sera construite en 2x1 voies de 3,60 mètres chacune, avec deux accotements de 1,5 mètre. Ces infrastructures répondent aux exigences de durabilité et d’adaptation aux conditions climatiques.



Ce projet impactera directement une population estimée à 1 370 812 habitants en 2020, soit 4,76% de la population des deux pays. Il contribue également à la réalisation des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en favorisant la connectivité et l'intégration économique.



Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la BAD pour l’Afrique de l’Ouest, a souligné : « La Banque africaine de développement confirme son rôle clé dans le développement des infrastructures en Afrique, en particulier dans le secteur des transports, afin de renforcer l’intégration régionale et soutenir la croissance économique. »