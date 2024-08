​Le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, Malick Ndiaye, a dénoncé « le comportement égoïste » de certains Sénégalais lors de la cérémonie de clôture du deuxième séminaire préparatoire des états généraux des transports publics, qui s'est tenue ce mardi 27 août à Diamniadio. Au cours de cet événement, il a exprimé son indignation face « aux actes irresponsables des populations qui mettent en péril la sécurité publique. »



M. Ndiaye a particulièrement pointé du doigt l'incident récent survenu à l'autopont de Cité Lobat Fall à Pikine, où des individus ont démonté les écrous d'un pont récemment construit. Des actes considérés comme du « sabotage. » « Ce genre d'actes irresponsables peut causer de graves conséquences », a-t-il déclaré. Il a souligné que ces comportements nuisent non seulement à la sécurité des usagers, mais aussi à l'intérêt général.



Ainsi, pour lutter contre ce genre d’actions, il a affirmé que la loi est en train de faire son travail. « La loi a fait ce qu’il devait faire elle a beaucoup fait dans ce sens. Comme l’affaire est en cours, je n’en dirais pas davantage », a-t-il fait savoir.



Le ministre a également déploré le vol répété des panneaux de signalisation routière, souvent en aluminium, qui sont ensuite revendus à des prix dérisoires. « Ces panneaux sont essentiels pour la sécurité des conducteurs. Leur absence sur les routes peut entraîner des accidents mortels. Il est crucial que la population prenne conscience des conséquences de ses actes. À chaque fois qu’on les met quelque part les panneaux sont souvent emportés et vendu entre 20 milles et 25 milles France CFA. Ce qui a des conséquences graves. Les conducteurs qui passent dans ces zones-là et qui ne voient pas ces panneaux tuent des gens à cause de l’absence de ces panneaux… », a-t-il insisté.



Malick Ndiaye a aussi abordé le problème des canalisations obstruées par des déchets, responsables d'inondations et de la dégradation des infrastructures routières lors des pluies. « Les canalisations ne sont pas laissées en rade. Les gens y jettent du tout et du n’importe quoi, ce qui les bouchent et qui fait que quand il pleut l’eau ne passe pas et cause des inondations qui à leur tour détruisent les routes », a souligné le ministre.



Il a appelé à un changement de comportement au sein de la population, affirmant que « ce n'est pas seulement aux autorités de résoudre ces problèmes, mais à chacun de prendre ses responsabilités. Si on veut que les choses avancent, il faut changer les comportements. Le problème qu’on a ce ne sont pas seulement les acteurs qui peuvent le résoudre, mais la population qui doit changer de mentalité de comportement. On pointe la responsabilité de tout le monde l’Etat, les acteurs et la population, car le plus souvent, ils détruisent les biens et tout cela à cause de l’intérêt personnel. Nous les Sénégalais, on est égoïste la majeur partie, on ne pense qu’à nous-même et pas aux conséquences de nos actes. C'est un mal qui gangrène notre société. La population doit changer de comportement et arrêter de détruire à cause des intérêts personnels le Sénégalais doit cesser d’être égoïste, c’est un mal qui gangrène la société. »



Pour conclure, le ministre a exhorté les populations à mettre fin à cet égoïsme, qui selon lui, gangrène la société. « La population doit cesser de détruire pour des intérêts personnels et de commencer à penser aux conséquences de ses actes sur le bien commun », a-t-il déclaré avec fermeté.