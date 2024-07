Travail des enfants : le Sénégal s'engage à son élimination d’ici 2028

Le ministère du Travail de l'emploi et des relations avec les institutions a procédé ce lundi au lancement de la campagne du plan cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants. Ce deuxième panel, puisqu'une première s'est déroulé entre 2012 et 2016 vise « à éliminer les pires formes du travail des enfants d'ici 2028 ».



Pour la coordinatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants par ailleurs inspectrice du travail madame Sow née Mame Coumba Thiaw, c'est « un plan qui s'étale de 2024 à 2028 » et il s'agira de faire de larges campagnes de communication pour la vulgarisation du nouveau plan cadre à Dakar et dans les régions.



La directrice d’ajouter que « des campagnes de rencontre sont prévues dans les régions avec tous les acteurs pour la mise en œuvre dudit plan » dans le souci de « partager avec eux le document, et les actions pour la période 2024/2028 ».



Selon Karim Cissé, directeur du travail et de la sécurité sociale s’exprimant au nom du ministre « la volonté de notre pays est d’œuvrer pour un Sénégal sans enfant exploité par le travail » et cette volonté se matérialise par « la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux en la matière comme la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, des Conventions n° 138 et 182 de l’OIT respectivement sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur les pires formes de travail des enfants, de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfants ».



Pour Demba Diop conseiller technique à la Giz (coopération allemande) ce plan « vise à renforcer les capacités stratégiques, le niveau de formation des acteurs du travail, et la modernisation de l'inspection du travail, l'extension de la protection sociale en plus de la rénovation des tribunaux du travail » parce que tout ceci implique la problématique de la question du travail des enfants. C’est ainsi que le comité intersyndical de lutte contre les pires formes de travail des enfants compte apporter son soutien pour « le retrait des enfants de la rue ».



Pour son président, Alioune Dieng le « comité est dans la dynamique d'accompagnement et d'éradication du travail des enfants, notamment dans ses pires formes » en mettant les moyens de sensibilisation afin de retrait des enfants de la rue. Il explique que aussi : « un enfant qui travaille sera un adulte peu rémunéré et peu payé. Ce qui perpétue le cycle de la pauvreté. Ni lui, ni ses parents ne sortiront de la pauvreté ». D'où l'intérêt lui de laisser les enfants poursuivre les études.



Malgré les volontés, Mame Coumba Thiaw révèle que les défis liés au travail des enfants restent énormes notamment l’indisponibilité de données. « Les dernières données sur le travail des enfants remontent en 2005, alors que le phénomène a beaucoup évolué ».



C’est pourquoi, elle plaide pour des enquêtes afin de mesurer le phénomène pour venir à bout de son éradication.