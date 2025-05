Travaux d’assainissement à Touba : l’ONAS rassure sur l’échéance avant l’hivernage

En visite de terrain hier mardi à Touba, le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Seny Diène, s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux engagés pour lutter contre les inondations dans la ville religieuse. Selon lui, les différents chantiers inspectés avancent à un rythme encourageant, avec un objectif clair : achever les ouvrages essentiels avant le début de l’hivernage.



« La première impression est un sentiment de satisfaction au regard du niveau d’avancement et du respect de l’échéance fixée, qui est le début de l’hivernage », a déclaré M. Diène a micro d’Aps. Au point bas situé en face de la mairie de Touba Mosquée, les travaux sont quasiment achevés, selon le directeur général, qui a indiqué qu’il ne restait plus que la remise en état du site. Même constat à Keur Niang, où l’élargissement du bassin de rétention est en bonne voie. Cette extension vise à améliorer la capacité de stockage et d’évacuation des eaux pluviales.



À Nguélémou, Seny Diène a mis en exergue la construction d’un bassin destiné à drainer les eaux de pluie issues des quartiers environnants, un projet clé dans la stratégie de lutte contre les inondations. Enfin, il a assuré que toutes les dispositions sont prises pour que « les stations de pompage soient pleinement fonctionnelles durant l’hivernage. » Cette visite s’inscrit dans une dynamique de suivi rapproché des engagements pris pour améliorer le cadre de vie des populations de Touba, ville régulièrement exposée aux sinistres liés aux pluies.