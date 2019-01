Travaux de route Nganda-Kaffrine: Le PM annonce une enveloppe de 15 milliards F CFA

Les populations de la région de Kaffrine, notamment celles qui empruntent au quotidien le tronçon Nganda-Kaffrine, long de 37 km, peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement, après plusieurs années de sollicitations et de lamentations, sans succès. Le PM Boun Abdallah Dionne a annoncé 15,8 milliards F CFA pour démarrage des travaux.



Ce projet attendu par les populations, est l'aboutissement de la volonté du président Sall de doter tout le pays, notamment la région de Kaffrine, d'infrastructures routières pour assurer un meilleure connectivité des terroirs, afin d'accroitre les opportunités d'échanges avec le reste du pays et de l'intérieur.



Evaluée la 15,8 milliards F fcfa, et entièrement financée à travers le budget consolidé d'investissement (Bci), la construction de cette route va permettre d'impulser une nouvelle dynamique économique de la région à travers une intensification des échanges et des activités agricoles,, halieutiques et pastorales.



Surtout, elle la réduire les nombreux accidents et le nombre important de pertes en vies humaines qu'enregistre cette route.