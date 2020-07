Travell Mazion, le boxeur américain invaincu, décéde dans un accident de voiture

La boxe US est en deuil. Invaincu chez les super-welters (17-0), où il avait remporté le titre NABF en janvier et visait des ceintures mondiales pour les mois/années à venir, le boxeur américain Travell Mazion a trouvé la mort à vingt-quatre ans (24) la nuit dernière à Austin (Texas) suite à un accident impliquant plusieurs véhicules, rapporte le site RmcSport.



Les autorités n’ont pas encore révélé l’identité des victimes. Mais un de ses amis a confirmé la terrible nouvelle. Et la page avec sa bio a été retirée du site de son promoteur, Golden Boys Promotions, confirmation supplémentaire du drame. Gros espoir de la boxe américaine, Travell Mazion est décédé ces dernières heures après un accident impliquant plusieurs véhicules la nuit dernière dans le quartier de Cedar Lake à Austin (Texas), sa ville.