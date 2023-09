Tremblement de terre au Maroc: le message de soutien du Khalife des Tidianes

Le Maroc est actuellement en proie à une tragédie sans précédent, suite à un tremblement de terre dévastateur qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Depuis ce drame, des témoignages d'amitié et de soutien affluent du monde entier pour exprimer la solidarité envers le peuple marocain dans cette période difficile.



Parmi les voix qui se sont élevées pour offrir leur compassion et leur réconfort, celle du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Le guide religieux a adressé un message de soutien au peuple marocain face à cette catastrophe.



« Je tiens à exprimer toute ma compassion et celle de toute la Hadara de Seydil Hadj Malick Sy (rta), envers Sa Majesté le Roi Mouhammad VI et tout le peuple marocain, suite au séisme qui a frappé le Royaume Chérifien. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris cette tragédie qui a causé tant de pertes en vies humaines et de destructions. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, aux familles endeuillées et aux communautés affectées, », a déclaré le Khalife des Tidianes, selon Asfiyahi.org.



Ce message empreint de compassion et de solidarité a été accompagné d’une prière. « Je prie pour que Dieu vous protège et vous donne la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Que cette situation difficile renforce votre détermination, votre foi en ALLAH (swt) et votre unité en tant que peuple », a-t-il ajouté.



Un fort séisme de magnitude 6,8 a frappé le Maroc, vendredi 8 septembre à 23h11 heure locale. Le ministère de l'Intérieur avait informé que le séisme a tué plus de 2000 personnes dans les provinces et municipalités d'Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant. Un bilan qui s’alourdit de jour en jour.