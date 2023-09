Tremblement de terre au Maroc: un bilan provisoire de plus de 600 morts

Le séisme qui frappé le Maroc cette nuit a fait 632 morts et 329 blessés, selon un bilan provisoire officiel délivré aux premières heures de la matinée par le ministère de l’Intérieur. Parmi les blessés, 51 sont dans un état grave, a indiqué le ministère, précisant que le séisme a causé l’effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d’al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.



Un précédent bilan faisait état de 296 personnes tuées dans les provinces et communes d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, rappelle Jeune Afrique qui a parcouru le communiqué du gouvernement marocain.