Trente-cinq (35) nouveaux magistrats s'engagent à exercer leurs fonctions avec « indépendance, loyauté, impartialité et réserve»

Trente-cinq (35) nouveaux magistrats sortis du Centre de formation judiciaire (CFJ) se sont engagés ce lundi 21 juillet, à exercer leurs fonctions avec « indépendance, loyauté, impartialité et réserve dans le respect de la loi et du droit ». La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée au palais de justice, en présence de plusieurs personnalités de la justice dont les chefs de juridiction, les chefs de parquet, les administrateurs des greffes… En prononçant leurs serments devant leurs pairs, ces nouveaux agents ont ainsi marqué officiellement leur entrée dans la magistrature.



Lors de son discours, le premier président de la cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba a rappelé aux nouveaux magistrats l’immensité de leurs engagements. « La loyauté, l'impartialité et la réserve » ne sont pas de simples mots, mais des piliers sur lesquels repose la confiance du peuple en notre justice. Aujourd'hui en prêtant serment vous posez un acte fondateur qui vous engage non seulement devant cette Cour mais, aussi devant vos familles, vos proches et surtout devant le peuple sénégalais. Ce serment qui puise ses racines dans notre tradition judiciaire, consacrée par l'article 9 de la loi organique 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats revêt en outre une dimension profondément symbolique et pratique. Il est à la fois un engagement à exercer vos fonctions dans « l'indépendance avec loyauté, impartialité et réserve » et un rappel des responsabilités que vous portez désormais.



En ce sens, il ne s'agit pas d’une simple formalité, mais d'un engagement ferme et indéfectible envers vous-même, la justice, la République et le peuple sénégalais. En prononçant la formule de serment ou simplement en prêtant serment, vous prenez l'engagement de garder le secret des délibérations, d'observer une réserve stricte dans vos positions publiques comme le rappeler Mr le procureur général de faire preuve d'un honneur et d’une dignité irréprochable dans l'exercice de de vos fonctions... », a-t-il déclaré.



« Chers collègues, ce que renferme ces notions qui guideront votre quotidien de magistrats, c’est : l'indépendance : qui est l'obligation pour le magistrat de se conformer dans le cadre de son exercice à la seule autorité de la loi et de s'affranchir de toute influence de quelques natures qu'elles soient ;

la loyauté : qui est une fidélité aux engagements statutaires et professionnels notamment aux principes fondamentaux de la justice et du serment que vous plaidez. Vous agirez toujours dans l'intérêt de la justice sans favoritisme ni pression extérieure. Votre loyauté s'étend à la constitution aux lois de la république et aux peuples au nom de qui vous rendez justice ; l'impartialité : qui est l'essence même de la fonction de magistrat, elle vous impose de rendre des décisions simples et équilibrés sans céder aux influences et en plaçant les faits et le droit au centre de vos jugements; en définitive, dans votre serment vous vous engagez à respecter une stricte réserve dans vos paroles et vos actes qu'ils soient privés, publics. C’est ainsi que vous réservez votre indépendance pour protéger l’image de la justice. La réserve exige de vous, une conduite exemplaire car vous êtes des modèles aux yeux de la société », a-t-il indiqué.