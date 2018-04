Très en colère, Mady Touré demande à Fatiga et Diouf de ne plus soutenir la candidature du Maroc

Génération-Foot a été mal accueilli par les dirigeants de RS Berkane. Les Marocains ont choisi un vieux bus pour transporter la délégation de Génération-Foot dans la ville d’Oujda qui abrite la rencontre ce mercredi. Selon Olivier Perrin, coach du club sénégalais le bus est tombé en panne et a fait sept (7) arrêts en cours de route. En plus de cela, Mady Touré est ses joueurs ont été privés de terrain d’entrainement ce lundi par le président du club marocain Fouzi Lekjaa, par ailleurs, 3ème Vice-président de la CAF.



Ce qui a outré Mady Touré. Au point de lancer un appel à l’endroit de ses compatriotes Khalilou Fadiga et El Hadj Diouf de ne plus soutenir la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde 2026.



« Fadiga ou El Hadj Ousseynou Diouf, qui sont là en train de se démener, ne doivent plus soutenir la candidature du Maroc. C’est scandaleux ! A cause de ce qui s’est passé ici. Je dirais que c’est regrettable venant d’un pays frère avec qui on a d’excellentes relations. Je suis déçu. Il ne faut pas, à cause d’un match qui dure 90 minutes, que des relations entre deux pays puissent se détériorer. En tout cas, je suis très déçu. Maintenant, on tirera les conséquences de notre venue. Et on va se battre pour se qualifier », s’est désolé Mady Touré.



Le Président déplore l’accueil qui leur est réservé mais, avoue que cela les motive davantage. Ainsi, il a mis sur la table une prime de 15 millions pour ses joueurs en de qualification au Maroc.



Source : Stades