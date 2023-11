Trêve des affrontements entre Israel et le Hamas: l'aide humanitaire est entré à Gaza

Deux cents camions chargés d'aide sont entrés vendredi dans la bande de Gaza, selon le service du ministère de la Défense israélien en charge des Affaires civiles à Gaza. Il s'agit du « plus gros convoi humanitaire » en sept semaines de guerre, a souligné l'agence des Nations unies chargée de la coordination humanitaire (Ocha).



La trêve dans la bande de Gaza a débuté vendredi 24 novembre à 5h00 TU, 7h00 heure locale et doit durer quatre jours. Après la libération de 24 otages vendredi, il reste 215 personnes retenues par le Hamas. D »ailleurs, de nouvelles libérations d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens sont attendues ce samedi 25 novembre, au deuxième jour de la trêve entre le mouvement islamiste et Israël qui offre un fragile répit aux habitants de Gaza après sept semaines de guerre.