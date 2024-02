Tribunal Dakar : Un livreur condamné à un an de prison pour vol à l'occasion du service

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné Soly Baila, un livreur, à une peine d'un an, dont un mois ferme, pour vol à l'occasion du service. L'affaire a été portée devant la justice par Matar Kébé, l'employeur du prévenu, qui l'accuse d'avoir dérobé 6 climatiseurs et 5 téléviseurs, d'une valeur de 1,4 million FCfa.



Selon L’Observateur, Soly Baila aurait effectué des livraisons à des clients sans établir de bons de livraison, empochant l'argent en toute discrétion. Cette pratique aurait été à l'origine de l'arrestation du livreur le 6 janvier dernier. L'employeur déclare avoir découvert des manquants récurrents, évalués à 33 millions de FCfa, et a accusé le livreur d’avoir détourné des fonds à des fins personnelles.



Lors des débats, le prévenu a expliqué qu'il avait délégué la livraison à un collègue après avoir négocié avec un client. La partie civile a demandé la réparation du préjudice financier à hauteur de 37 millions FCfa. Le Tribunal a finalement déclaré Soly Baila coupable et l'a condamné à une peine d'un an, dont un mois ferme. De plus, le prévenu devra verser 500 000 FCfa à la société en guise de dommages et intérêts.