Tribunal Flagrants délits: l'ingénieur qui "a mis enceinte une Djinn vierge" réclame 28 millions au charlatan

« J’ai épousé et me suis accouplé avec une djinn vierge, enceinte d’une grossesse de 14 mois »

Les faits pour lesquels le prévenu Habib Coly a comparu à l’audience des flagrants délits se sont déroulés entre les Parcelles Assainies, Yoff et Ouakam. Le prévenu a réfuté toutes les accusations d’association de malfaiteurs, d’escroquerie et de charlatanisme. A l’en croire, il serait resté 10 ans sans mettre les pieds à Dakar. « Je n’ai jamais mis le plaignant en relation avec des djinns. Il ne m’a remis que 1.950.000 francs pour faire taire ses supérieurs après avoir bouffé l’argent de la liquidation de leur usine », s’est défendu le charlatan.A en croire le plaignant, il a été grugé de 28 millions par des charlatans et des djinns. Exposant les circonstances de sa mésaventure, il raconte qu’un jour, après avoir quitté sa maison, sa voiture est tombée en panne après avoir roulé 300 mètres environ. Un inconnu s’est approché de lui en lui disant qu’il a été marabouté et a sorti une corne attachée dans son véhicule. Pour faire peur à sa victime, le soi-disant marabout a soutenu qu’à cause du mystique mis dans son véhicule, il risquerait un accident ou la mort. Etant pressé, l’ingénieur a pris le numéro de l’individu en lui promettant de l’appeler à son arrivée au bureau. Plus tard, ils se sont rencontrés et le charlatan lui a remis une bouteille contenant un liquide avec lequel il devait prendre un bain mystique. « Je lui ai remis une liste de mes difficultés. Il a brulé le papier devant moi. Le lendemain, il a sorti le même papier que je lui avais remis et qu’il avait brûlé devant moi en me disant que ce sont les djinns qui l’on ramené avec des solutions à mes problèmes », explique la victime.Poursuivant le déroulement des faits, Moussa Diouf dit avoir été conduit à la mer où il a jeté le papier dans l’eau. Informé par son interlocuteur que les djinns ont répondu qu’il doit faire creuser trois puits à 150.000 f l’unité, il a envoyé par un système de transfert d’argent la somme de 450.000 francs et a acheté une valise couverte de percale. Pour l’appâter et le convaincre à verser plus d’argent, le charlatan l’a amené dans sa chambre où il a ouvert la valise… qui était remplie d’argent. « Depuis que tu as 5 ans, on te suit maintenant tu as vu ton guide Habib Coly. Nous avons fait de Youssou Ndour et Cheikh Amar ce qu’ils sont et tu seras riche comme eux», tonne la voix du djinn, tout en lui demandant 7 millions. Le charlatan a demandé une somme de 100.000 francs pour loger à Ouakam et lui a intimé de ne plus passer aux alentours des Parcelles Assainies.« J’ai acheté un nouveau téléphone et une nouvelle puce qu’ils m’ont demandé de jeter à la mer. Habib m’a demandé d’appeler le numéro jeté dans l’eau, une voix m’a répondu et m’a fait savoir qu’elle me donnera comme épouse sa nièce mais que je devais remettre encore 5 millions. En revenant de la mer, j’ai trouvé dans la chambre fermée à clé un homme qui se fait passer pour le chef et une dame vêtue de blanc qui serait mon épouse. Je suis resté seul avec la fille vierge dans la chambre pour consommer mon mariage », a poursuivi Moussa Diouf.« N’ayant plus d’argent et très endetté, je suis rentré à Touba. Ils m’ont appelé pour m’annoncer que la fille qui m’a été offerte est enceinte et traîne une grossesse qui va durer 14 mois alors que je n’avais même pas éjaculé », se désole le plaignant.Sachant qu’il a été marabouté, le malheureux ingénieur a dénoncé son bourreau Habib Coly à la gendarmerie de Ouakam. Ce dernier a été piégé et mis aux arrêts au moment de se faire remettre les 7 millions demandés pour la grossesse. En guise de réparation, le conseil de la partie civile a réclamé 30 millions de dommages et intérêts. Le ministère public a requis l’application de la loi pénale.Quant à l’avocat de la défense, il soutient que la partie civile est un bon conteur. Pour Me Kayossi, les djinns sont invisibles, c’est impossible que la partie civile épouse et s’accouple avec une djinn. « Les marabouts participent à la tranquillité d’esprit des populations. Ce sont des sentiments humains, on peut avoir des préjugés défavorables. Il n’y a pas de manoeuvres frauduleuses, ni d’association de malfaiteurs ni escroquerie. Tout travail mérite un salaire et le plaignant a payé 1.950.000 », a estimé Me Kayossi. A titre principal, la défense a plaidé la relaxe au bénéfice du doute et à titre subsidiaire une application bienveillante de la loi pénale. L’affaire est mise en délibéré pour le 5 mai prochain.