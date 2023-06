Tribunal Mbour: le lutteur Ada Fass condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme

Le lutteur Adama Correa plus connu sous le nom d' Ada Fass et son acolyte, El Hadj Ndiaye ont été condamnés à deux (2) ans de prison dont un (1) an de prison ferme.



Ils devront verser, en outre solidairement la somme d'un million cinq cent (1,5) Fcfa au plaignant Ndiaga Ndir Lo, rapporte Seneweb.



Rappelons que devant le juge, le lutteur a nié toute implication dans cette affaire d’agression n'empêche il est sanctionné d’une peine par le tribunal de grande instance de Mbour.



Ada Fass et son acolyte ont été arrêtés dans la nuit du 1er au 2 mai pour vol et agression à Saly Portudal.