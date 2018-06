Tribunal - "On m’a dit que je pouvais avoir le bac facilement au lycée de Kahone, car..."

Lors de son interrogatoire, la prévenue Fatou Bakhoum a révélé devant la barre de la Chambre criminelle qu’elle a quitté Kaolack où elle a échoué à deux reprise à l'examen du bac, pour venir en à Kahone lieu où elle a eu échos que c’était facile d'y décrocher le précieux sésame. « On m’a dit que je pouvais avoir le bac facilement à Kahone, car les élèves s'entre-aident »



« J’ai quitté Kaolack parce que j’avais échoué au bac en 2014 et 2015. C’est ainsi qu’on m’a transféré au lycée de Kahone. On m’a dit que Kahone est un lieu très facile pour avoir le bac car, les élèves s’entre-aident », a soutenu la mise en cause.



Poursuivant son argumentaire elle enfonce le provisieur: « c’est en 2016 que j’ai connu le proviseur. Quand j’ai fini de faire mon anticipe de philo, il m’a interpellée pour me demander pourquoi je n’avais pas eu le bac en 2015. Je lui ai dit que j’avais échoué. Sur ce, il m’a donné rendez-vous dans son bureau ou il m’a demandé de lui donner la somme de 30.000 francs Caf, en échange des sujets du bac ».



C’est ainsi,dit-elle, que je l’ai dit à Ndew Badiane et chacune d’entre nous a cotisé 15.000 frs. De ce fait, c’est dans le quartier nommé Bassirou Mbacké que je lui ai remis l’argent.