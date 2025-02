Tribunal Pikine-Guédiawaye : Alima "Suppo" et Maty Mbaye présentent leurs excuses pour la vente de produits nuisibles

Le procès d'Alima Fall, surnommée "Suppo", et de ses sept coprévenus continue au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Les prévenus sont accusés de mise en danger de la vie d’autrui, d’administration de substances nuisibles et de vente illégale de produits pharmaceutiques illicites. Lors de l’audience, Alima Fall et Maty Mbaye ont présenté leurs excuses.



Suite aux témoignages d’un représentant des pharmaciens concernant les effets nocifs de ces produits sur la santé, le juge a convoqué à la barre Alima Fall et Maty Mbaye. Les deux prévenues ont reconnu la présence de produits destinés à grossir les fesses dans leur boutique.



Interrogée sur cette déclaration, Maty Mbaye a répondu : « Nous nous excusons, si nous avions su les conséquences de ces produits sur la santé des utilisateurs, nous ne les aurions jamais vendus ».

Alima Fall, a également exprimé son regret en déclarant : « Je ne connaissais pas les risques encourus ».