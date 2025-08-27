Tribunal de Dakar : Bougar Diouf condamné à un mois de prison ferme

Le président de l’Union des panafricanistes sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a écopé ce mercredi d’une peine d’un mois de prison ferme prononcée par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour « diffusion de fausses nouvelles ».
Interpellé à la suite d’une publication polémique visant le Premier ministre Ousmane Sonko et évoquant la rébellion en Casamance, il avait été placé sous mandat de dépôt le lundi 25 août.
Membre de la coalition Diomaye Président, Bougar Diouf passera donc un mois derrière les barreaux.
Autres articles
-
Inondations à Matam : l’appel du ministre de l’Intérieur à la mobilisation collective
-
La CNDH salue l’adoption de lois renforçant la transparence et la protection des libertés fondamentales
-
Retour triomphal de Fallou Fall dans son quartier de Yeumbeul
-
Météo : des orages et pluies attendus sur plusieurs régions du Sénégal
-
Medef 2025 : le Président Diomaye plaide pour une nouvelle impulsion de la coopération avec le secteur privé