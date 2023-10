Tribunal de Dakar: Falla Fleur condamnée à trois mois de prison ferme

La Chambre correctionnelle de Dakar a condamné ce jeudi Ndeye Fatou Fall alias Falla Fleur à trois mois de prison ferme pour le délit de "provocation à un attroupement". Et l'a relaxé pour les faits "d'appel à l'insurrection".



Cette militante de Pastef qui a fait plus de 5 mois en détentions devrait renter chez elle après ce verdict. Malheureusement, elle a été extraite de son cellule mardi pour être entendue à nouveau au commissariat central pour un autre fait. Il s'agit de "tentative de sortie régulière de correspondance".



Qui lui a valu un déferrement au parquet hier-mercredi, 25 octobre 2023. Après son face à face avec le Procureur elle a été placée sous mandat de dépôt et sera jugée ce 30 octobre, devant le tribunal d'instance, informe son avocat Khoureyssi Ba.



Pour rappel, lors de son audience le 12 octobre dernier, le procureur avait requis la peine de 3 ans ferme à son encontre. Le maître des poursuites se disait convaincu de la culpabilité de Falla Fleur, car à l’en croire celle-ci « a fait une provocation directe à la rébellion à travers sa page Facebook ».