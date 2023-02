Tribunal de Dakar: Mame Mbaye Niang inondé de coups de fil après des rumeurs sur le renvoi de son procès

Le procès qui oppose le leader de Pastef, Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme sénégalais a été appelé ce jeudi 2 février, à la barre de a Chambre correctionnelle de Dakar. L’actuel ministre du Tourisme s’est présenté au tribunal de Dakar aux environs de 9 heures, attendant le mot du juge qui doit statuer sur le dossier.



Habillé en costume bleu et assis derrière les avocats, M. Niang reçoit depuis 12 heures d'innombrables coups de fil sûrement de ces proches et partisans pour connaître la décision du juge. En effet, la presse parle depuis un moment « d’un renvoi du procès au 2 mars prochain », ce que le juge n’a pas encore prononcé.



Décrochant son téléphone, il parle pendant une trentaine de secondes. Il cherche à savoir « qui a écrit cela ? » et raccroche en souriant. Confiant, il jette des regards dans la salle. Ce, suite à la demande des avocats d’Ousmane Sonko qui demandent le renvoi de l'audience.



Les propos diffamatoires qui sont reprochés à Ousmane Sonko datent du 22 novembre 2022. Ils ont été prononcés lors d'un ses points de presse où il accusait Mame Mbaye Niang d'avoir été épinglé dans un rapport de l'IGE (Inspection générale d'Etat) pour des « malversations présumées au Prodac ».



Mame Mbaye Niang qui était ministre de tutelle du « Programme des domaines agricoles communautaires », lancé en 2014, a qualifié ces propos de « diffamatoires et mensongers ». C’est dans ce sens qu’il a saisi le parquet pour une citation directe, et demandé au leader de Pastef d'apporter des preuves devant la justice. Pour réponse, celui-ci n’a pas même pas daigné se présenter au tribunal