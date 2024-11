Tribunal de Dakar: Moustapha Diakhaté réfute les accusations et clarifie le sens du terme "Alkou" lors de son procès

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, comparaît ce jeudi 28 novembre en flagrant délit à Dakar pour des propos jugés "insultants". Devant la barre, Moustapha Diakhaté a réfuté les accusations portées contre lui.



Revenant sur son intervention à la 7tv, qui a conduit à sa comparution, l'ex-député a expliqué : « J’étais invité à une émission et j’ai parlé de "Gallou doff dou téreu" et "Alkou". On m’accuse d’insultes, ce que je n’ai jamais fait. Pour moi, "Alkou" signifie un grand malheur ou une malédiction. Les mots n’ont pas de sens fixe, ils ont des usages, et je leur attribue un sens particulier. On m’a dit que ces mots ont été prononcés 27 000 fois, ce n’est pas de ma responsabilité. Je ne suis pas un insulteur. Ce que je voulais dire dans l’émission, c’est que ceux qui ont donné la majorité à ce parti (Pastef) font du mal au pays, et se font du mal à eux-mêmes, de même que ceux qui votent pour eux. »



Il a précisé : « "Gallou doff dou téreu" signifie qu’un malheur ne vient jamais seul. J’ai expliqué que ceux qui ont glissé le bulletin de Sonko dans l’urne, je leur accorde le droit d’interpréter mes mots comme des insultes, mais ce n’est pas le sens que je leur donne. Je n’ai insulté personne dans l’usage que j’en fais. Il n’y a pas d’injure. Si vous trouvez dans un dictionnaire un sens qui veut dire insulte, vous pouvez m'arrêter immédiatement et me condamner à perpétuité, Monsieur le juge. »



Le procureur lui demande alors de clarifier le sens de « Alkou » en français.



Moustapha Diakhaté répond : « Alkou désigne quelqu’un qui se fait du mal, ou une population à qui on a fait du mal. »



Le procureur réplique : « D’après ce que tu expliques, et ce que je sais, on n’a pas marabouté la population, ni forcé la population à voter. »



Dans les dictionnaires en ligne, en wolof-français, « Askan bou alkou rek mokay deff » signifie que seuls les damnés agissent ainsi. Lors des procès-verbaux, vous avez indiqué que cela signifiait "défaillance" (alkou), vous parlez donc de ces 54 % ?



Moustapha Diakhaté : « Oui, je parle de ces 54 %. Ils ont voté, et je leur ai dit qu’ils ont fait un mauvais choix. »



Le procureur insiste : « Parlez-vous de Pastef ? »



Moustapha Diakhaté répond : « Lors de l’interrogatoire, j’ai précisé que je ne savais pas qui avait voté pour qui. Je parle simplement à ceux qui ont voté. »



Me Amadou Sall, ancien ministre de la Justice, intervient : « Pourquoi avez-vous dit que les personnes qui ont voté pour Ousmane Sonko sont "maudites" ? »



Moustapha Diakhaté : « Je l’ai dit parce qu’il y a eu des événements tragiques : des morts, des saccages et la destruction de biens. Nous avons élu un président de la République et un Premier ministre qui est allé jusqu’à déclarer qu’il a le droit d’ordonner l’arrestation de quelqu’un à sa guise, ce qui est grave. Je suis le premier à critiquer Ousmane Sonko. »



La robe noire d'ajouter : « Avez-vous entendu Sonko dire que ceux qui ont voté pour l’APR sont des voleurs ? »



Moustapha Diakhaté : « Bien sûr, je l’ai entendu. Mais je n’ai pas appelé à des violences ou à un combat mortel. Mes propos n’ont pas conduit à la mort de plus de 80 jeunes ni à la destruction de commerces ou de stations-services, comme cela a été le cas. Je suis victime d’une épuration politique. »