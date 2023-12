Tribunal de Dakar : Ndella Madior Diouf déférée au parquet en compagnie de ses collaborateurs

L'affaire impliquant Ndella Madior Diouf semble loin d'avoir trouvé son dénouement. Elle a été déférée au parquet ce mardi et se retrouve actuellement dans les locaux du tribunal de Dakar en compagnie de ses collaborateurs, selon la RFM.



Les investigations menées par la Sûreté urbaine révèlent un côté sombre de cette affaire : six (6) bébés ont perdu la vie dans des circonstances troubles au sein de la pouponnière "Keur Yeurmandé", dont Ndella Madior Diouf est la propriétaire.



Les enquêteurs ont également mis en lumière le fait que cette dernière contresignait les actes de décès des enfants à travers sa structure Sos Santé. Parallèlement, El. Sène, un employé de la Radio Saphir Fm, a été arrêté pour son implication présumée dans l'enterrement des bébés décédés.



Ce scandale a éclaté suite à une vidéo dénonçant les mauvais traitements infligés aux nourrissons et les décès survenus dans cette pouponnière. Cette affaire a déjà entraîné l'arrestation de sept nounous et assistants de Ndella Madior Diouf.



Après l'évacuation des 48 bébés présents dans l'établissement vers des établissements de santé, les autorités ont décidé de fermer l'institution. Certains nourrissons sont malades, et l'état de certains est très préoccupant.