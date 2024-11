Tribunal de Dakar : Une étudiante interrompt une grossesse de six mois, un mois après son mariage

Aby Dieng a été condamnée mardi, par le juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar à 1 an ferme de prison. Enceinte de son mari avant le mariage, l'étudiante fait interrompre sa grossesse de 6 mois en extirpant le fœtus avant de le jeter dans une fosse septique.



Selon le journal L'observateur, les faits se sont déroulés 1 mois après son mariage avec Serigne Saliou. Avant que leur union ne soit scellée, les deux jeunes bouclaient cinq années de relation amoureuse au cours desquelles ils entretenaient des relations sexuelles non protégées. Quelque temps après, la prévenue a commencé à remarquer des signes d'une grossesse.



Réalisant qu'elle est enceinte et par peur que son mariage ne soit annuler, Aby décide de garder le secret, même son mari n'a pas pu déceler en elle un changement. Elle maintient son secret jusqu'après le mariage qui a été finalement scellé en octobre dernier. Sachant que l'accouchement sera pour bientôt, Aby Dieng n'a pas trouvé meilleure solution à son problème que d'interrompre sa grossesse.



Toujours d'après le journal, pour réussir son acte, la prévenue s'est rendue dans les toilettes pour faire extirper le foetus de 6 mois. Après, elle le Jette dans la fosse septique avant de retourner à ses occupations comme si de rien n'était. Mais son acte ne passera pas inaperçu. Elle sera démasquée par son colocataire Pape Seck qui après avoir remarqué que la fosse septique était bouchée, a fait appel à un déboucheur. Les locataires de cette maison habitant à Ben Tally manquent de tomber à la renverse quand les sapeurs-pompiers ont fait sortir de la fosse septique un fœtus de sexe féminin.



L'enquête une fois déclenchée, révélera que Aby Dieng est l'auteur des faits. Entendu à titre de témoin, son mari Serigne Saliou Faye dit ignorer l'état de grossesse de sa femme, même s'il reconnait être l'auteur.



A la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, Aby Dieng conteste les faits. Pour sa défense; elle dira au Tribunal qu'elle ignorait son état de grossesse.



« J'avais des maux de ventre et sur le coup, j'ai eu envie d'aller en selles. Quand je me suis rendue aux toilettes, j'ai vu que je saignais abondamment. Je croyais que c'étaient mes règles comme je pouvais rester 4 mois sans les voir. Par la suite, j'ai vu un truc sortir mais j'ignorais ce que c'était… Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je n'ai interrompu aucune grossesse puisque j'ignorais même que j'étais enceinte. Je suis mariée. Je n'ai pas besoin d'interrompre ma grossesse», s'est-elle défendue.



Mais au terme débats d'audience, le Tribunal l'a déclarée coupable et condamnée à 1 an ferme.