Tribunal de Dakar : condamné à six mois de prison, dont un mois ferme, Abdou Nguer ressort libre

Le chroniqueur Abdou Nguer a été condamné, vendredi 20 mars, à six mois de prison, dont un mois ferme, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles, il ressort désormais libre, pour avoir déjà purgé sa peine.



A l’origine de cette affaire, Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt, mercredi 18 février, à l'issue de son face-à-face avec le procureur de la République. Son interpellation fait suite à ses récentes prises de position publiques concernant le communiqué officiel du parquet sur les circonstances de la mort d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Le maître des poursuites avait ordonné son interpellation après que le condamné a formulé des critiques jugées répréhensibles et contraire à la version officielle des faits présentée par les autorités judiciaires.

Pour rappel, en point de presse le mardi 17 février 2026, le Procureur de la République a affirmé que l’étudiant Abdoulaye Ba est décédé à la suite d’une « chute du quatrième étage du pavillon F » du campus social de l’UCAD. Une version réfutée par Abdou Nguer.



Initialement prévu le 20 février, le procès avait été renvoyé au 20 mars, suscitant la colère des avocats de la défense, qui ont dénoncé "une violation manifeste de la loi et du Code de procédure pénale" pour les procès en flagrant délit. Pour l’heure, les avocats du chroniqueur n’ont pas annoncé leur intention de faire appel de la décision.

