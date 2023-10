Tribunal de Dakar: enceintée par son patron, une serveuse interrompt sa grossesse pour ne pas rater son voyage en France

La jeune femme O. A, une serveuse âgée de 25 ans s’est faite avortée. Enceintée par son ex-patron, S. D, un restaurateur de 36 ans, la mise en cause n’a pas hésité à mettre terme à sa grossesse de sept (7) semaines pour aller en France.



D’après L’Observateur, O. A a utilisé un médicament provenant du marché noir acheté par son ex-patron S. D. Ces derniers ont eu des conséquences graves sur sa santé. Conduite à l’hôpital en urgence par son amie qui l’a trouvé inerte chez elle dans une marre de sang, elle a passé trois (3) jours en soins intensifs.



C’est par la suite qu’elle a été mise à la disposition de la police. Lors de l'audience, les deux prévenus ont partiellement admis les faits qui leur étaient reprochés. S. D a plaidé qu'il ignorait les motivations d'O. A lorsqu'elle lui a demandé d'acheter le médicament. De son côté, O. A., a justifié ses actes par son obsession de partir en France et par la crainte de voir son projet s'effondrer à cause de la grossesse.



Le procureur de la République a souligné l'égoïsme de S. D et a requis une peine de 3 mois fermes pour chacun des accusés. Finalement, le tribunal a condamné les deux individus à 6 mois avec sursis.