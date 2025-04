Tribunal de Dakar : le Procureur général et les Procureurs de la République face à la presse ce jeudi dans l'après-midi

Le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar et le Procureur de la République financier tiendront un point de presse ce jeudi à 18h au Palais de justice. Bien que l'ordre du jour n'ait pas été officiellement dévoilé dans le communiqué parvenu à PressAfrik, cette rencontre importante devrait principalement aborder les récentes arrestations et contrôles judiciaires dans l'enquête sur la gestion du Fonds Force Covid-19.



Cette rencontre intervient dans un contexte judiciaire particulièrement tendu, alors que l'enquête sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie continue de faire des vagues dans la classe politique et administrative sénégalaise.