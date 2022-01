Tribunal de Dakar: le maire de la Médina, Bamba Fall, attrait à la barre pour trouble à l’audience

Un traitement auquel le candidat de la coalition « Gueum sa bopp – Médina si khol » ne s’attendait certainement pas à vivre. Visiblement préoccupé par le sort que la justice a réservé à son « poulain », le maire de la Médina s’est laissé emporter par la brillante plaidoirie de Me Soumaré, avocat du prévenu Mamadou Ly.



Selon « L’Observateur », Bamba Fall gesticulait à tout bout de champ pour exprimer et manifester son sentiment sur le déroulé de l’audience. Un comportement qui n’était pas du goût du juge qui le lui a signifié. Les mises en garde du magistrat n’y changeront rien.



L’édile de la Médina s’illustrait tout au long de la plaidoirie de la robe noire, en murmurant, acquiesçant. Une attitude qui cristallisait, par moment l’attention de l’assistance. Irrité, le juge a fini par sortir de ses gonds, a interrompu la plaidoirie de Me Soumaré pour sommer à Bamba Fall et sa voisine de table à rejoindre de box des accusés.



Le premier magistrat de la Médina s’exécute à la lettre et prend tranquillement place au milieu des prévenus qui attendaient à être jugés. Il y est resté jusqu’à la fin du procès de son « poulain » Mamadou Ly, avant d’être appelé à la barre par le juge. En lieu et place d’un procès pour trouble à l’audience, le magistrat a choisi une méthode certainement plus pédagogique qui a consisté à sermonner avec conviction et sans retenue l’édile de la Médina, qui sera par la suite remis en liberté, rapporte « L’Observateur ».