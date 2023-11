Tribunal de Dakar: le militant de Pastef Diop Taif a été relaxé

Diop Taif de son vrai nom Mouhamadou Lamine Bara Diop est sorti de prison.



Le tribunal Correctionnel de Dakar a vidé son dossier ce mercredi 22 novembre 2023 après 11 mois d'incarcération et l'a relaxé purement et simplement.



Pour rappel, il a été arrêté à la suite d’un live fait devant la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Il était poursuivi pour collecte de données à caractère personnel.