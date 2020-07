Tribunal de Dakar: le propriétaire et le chauffeur du camion fou qui a tué 3 personnes à Yoff, prennent 6 mois de prison

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi matin. Le chauffeur et le propriétaire du camion fou qui a tué mercredi dernier, trois personnes dont deux (2) enfants d’une même famille, à Yoff Apix 2, ont été condamnés. Ils écopent d’une peine de 6 mois de prison ferme et d’une amande des 100.000 F Cfa.



Le permis de conduire du chauffeur a été aussi confisqué pour une durée de 6 mois, informe l’avocat des prévenus, Me Aboubacry Barro.



« Le propriétaire du camion, Pape Diop, et le chauffeur, Doudou Diop, ont été tous condamnés à une peine de 6 mois ferme. C’est le permis de Doudou Diop qui a été retiré pour une délai de 6 mois. Le tribunal a également exigé une amande de 100 000 F Cfa », a déclaré la robe noire sur la Rfm.



Pour rappel, l’accident a eu lieu à Yoff Apix 2 la semaine dernière. Le chauffeur du camion de livraison de béton a perdu le contrôle du véhicule sans frein, avant d'écraser un marchand ambulant du nom de Mass Guèye, et terminer sa course sur un taxi dans lequel se trouvaient les deux enfants qui revenaient de chez un tailleur. Cinq (5) autres blessés dont 1 dans un état grave, ont été aussi enregistrés au cours de cet accident.