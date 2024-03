Tribunal de Dakar : les causes de l'incendie dévoilées

Hier jeudi, une situation chaotique a éclaté au Tribunal de Dakar avec un incendie dans la salle de stockage de matériels, provoquant la panique parmi les usagers du Palais de Justice. La salle des archives a été la partie principalement touchée par les flammes, mais heureusement, le compartiment n'a pas été entièrement détruit.



Une enquête est actuellement en cours à la Brigade de la gendarmerie de Thiong, mettant en cause une employée du tribunal, A. Dacosta. Femme de ménage de son état, elle était également connue pour vendre des beignets sur place. La thèse de l'incendie involontaire est envisagée, et les premiers éléments ont révélé la présence d'une bonne bonne de gaz, d'une théière, d'un poêle et de beignets dans la salle incendiée. Les protagonistes, dont A. Dacosta, ont été entendus par les gendarmes, mais aucune inculpation n'a été prononcée jusqu'à présent. La Gendarmerie de Thiong poursuit son enquête pour déterminer les responsabilités dans cet incident qui a secoué le Palais de Justice de Dakar.



L'incident, survenu vers 08H20 alors que des justiciables attendaient l'ouverture de la salle d'audience, a semé la confusion totale. Une fumée noire s'est propagée, suscitant la peur et l'inquiétude. Certains ont évacué les lieux, tandis que d'autres ont tenté de comprendre l'origine de la situation. Un vendeur de journaux, Ibrahima Barry, a décrit la scène où des personnes ont essayé en vain d'utiliser des extincteurs portatifs pour maîtriser l'incendie.



L'intervention rapide d'Abou Ndiaye, un locataire de machine, a été cruciale. Ses idées innovantes avec des boules extincteurs ont permis de limiter les flammes jusqu'à l'arrivée des gendarmes et des sapeurs-pompiers. Malgré l'ampleur des dégâts matériels, aucune perte humaine n'a été déplorée, rapporte L’Observateur.