Tribunal de Dakar : les trois «Khalifistes» arrêtés face au Doyen des juges ce mercredi

Les trois militants de Khalifa Sall, arrêtés par la Division des Investigations Criminelles (DIC), feront face, ce mercredi au Doyen des juges d’instruction (DJI), qui va sans doute, après les retours de parquet, les inculper pour association de malfaiteurs, actions diverses, coups et blessures volontaires (Cbv) ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 60 jours, vol en réunion, destruction volontaire de bien publics, violence et voie de fait.



Pour rappel, il s’agit de El. H. H. Mboup, conseiller municipal à la commune de Mermoz-Sacré Cœur, P. Konaré, consultant en management et en communication et A. Sall, étudiant en première année de Commerce à l’Institut Professionnel de Gestion (IPG).



À en croire nos confrères du journal « L’As », le père de l’un des suspects, H. Mboup, est décédé hier, mardi. Le maire Barthélémy Dias a fait le déplacement jusqu’à la cave du Tribunal Lat-Dior pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, mais les forces de l’ordre ont refusé.