Tribunal de Dakar : pour traiter sa maladie, la commerçante détourne les 12 millions FCFA de son fiancé

D. Ngom, commerçante, accusée d'abus de confiance par son fiancé O. Ndiaye, a comparu devant la justice pour détournement présumé de 12 millions de francs CFA. Selon les informations du journal Le Soleil, le plaignant avait versé cette somme à la mise en cause dans le cadre d'un projet d'achat et de vente de véhicules.



Lors du procès, la commerçante a dévoilé qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque et avait utilisé l'argent pour subir deux opérations. Cette version a été confirmée par le plaignant, qui a précisé avoir déjà pris en charge les frais médicaux de sa fiancée par le passé.



Face à cette situation, le plaignant a plaidé en faveur de la clémence pour la commerçante, soulignant que son état de santé nécessitait une évacuation à l'étranger. Il a retiré partiellement sa plainte et a exprimé son désir de ne pas voir la prévenue emprisonnée.



La famille de la prévenue s'est engagée à verser cinq millions de francs CFA au plaignant, avec un acompte d'un million. Le juge a finalement condamné D. Ngom à trois mois de prison avec sursis et à payer cinq millions de francs CFA en réparation.