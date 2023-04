Tribunal de Dakar: sixième retour de parquet pour Assane Diouf

Assane Diouf, placé en garde à vue depuis 10 jours, devra garder son mal en patience avant d’être édifier sur son sort. L’activiste fait l’objet encore d’un retour de parquet, selon son avocat, Me Cheikh Koureyssi Ba.



La robe noire a révélé lundi que son client a fait l’objet d’un 5e retour de parquet tout en déplorant les « lenteurs administratives au niveau du parquet ». L’avocat a également déploré les retards pris dans la gestion de cette affaire.



Assane Diouf a été arrêté le samedi 8 avril, suite à une saisine du Procureur de la République.



L’activiste est poursuivi pour appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques.