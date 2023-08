Tribunal de Dakar: un colonel de l’Armée sénégalaise jugé pour escroquerie

Mamadou S.F.M., un Colonel de l'Armée sénégalaise en disponibilité, a été attrait devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar, pour escroquerie à l'encontre du commerçant Oumar Ndiaye. Le mis en cause est accusé d'avoir induit en erreur sa victime en prétendant travailler à l'Intendance de l'Armée et être responsable des achats. Sous cette prémisse, il a sollicité un financement de 31,3 millions de FCfa pour une prétendue transaction commerciale où le sieur Ndiaye devait obtenir 40% des bénéfices. Cependant, après plusieurs mois d'attente, rien n'a été concrétisée. C’est dans ce contexte qu’une plainte a été déposé.



Les débats au tribunal ont révélé que le Colonel avait établi une relation avec Oumar Ndiaye par l'intermédiaire d'un certain Alpha Oumar Diallo, le neveu de ce dernier. Mamadou S.F.M., aurait ensuite convaincu le commerçant de financer l'acquisition de marchandises, affirmant que l'argent devait être versé dans le compte du GIE Bouchra. Cependant, les marchandises ont tardé à arriver, et il a remis un chèque sans provision lorsque le plaignant a insisté pour avoir sa part du marché.



Des accusations que le mis en cause a niées. Pour sa défense, il a affirmé avoir agi en tant que membre du GIE Bouchra, aidant simplement à la coordination de l'affaire commerciale en question.



Le Procureur a requis une peine de 2 ans, dont 1 an ferme, contre le Colonel. De son côté, l'avocat du commerçant a demandé un reliquat de 15 millions de FCfa pour son client, ainsi qu'une indemnisation totale de 20 millions de FCfa pour les préjudices subis.



Le verdict final sera annoncé le 6 septembre prochain.