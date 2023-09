Tribunal de Dakar: un commerçant écope 2 ans de prison ferme pour avoir volé 16 millions de sa patronne

Le Tribunal d'instance de Dakar a prononcé une condamnation à deux ans de prison ferme à l'encontre de Babacar Faye, un commerçant, pour « vol à l'occasion du service ».



Les faits qui ont conduit à cette condamnation remontent au 21 juillet 2023, lorsque le mis en cause a dérobé la somme de 25 mille Euros, équivalent à 16,2 millions de FCfa, à sa patronne, Ndèye Kassé, propriétaire d'une boutique aux Hlm.



La plaignante a travaillé en collaboration avec Babacar Faye depuis 2008. Cependant, le 21 juillet 2023, alors qu'elle était débordée par les clients dans sa boutique, Babacar Faye a profité de l'occasion pour commettre son vol en soustrayant la somme de 25 mille euros, soit 16,2 millions de Fcfa du sac de sa patronne. Les caméras de surveillance ont enregistré cet acte, ce qui a permis aux enquêteurs de connaître l’identité du voleur.



Après avoir commis son forfait, il a quitté Dakar pour se cacher à Vélingara. Le sieur Faye a utilisé l'argent volé pour acheter trois motos Jakarta et trois bœufs et a confié la gestion de ces biens à Bassirou Diop, qui a également été poursuivi pour « recel ».



Toutefois, le tribunal a finalement relaxé Bassirou Diop au bénéfice du doute, tandis que Babacar Faye a été déclaré coupable et condamné à deux ans de prison ferme. De plus, il devra verser la somme de 20 millions de FCfa à la plaignante en guise de dommages et intérêts.