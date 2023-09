Tribunal de Dakar: un commerçant et son gang tombent avec 33 comprimés d’ecstasy

Huit (8) jeunes âgés entre 23 à 28 ans ont comparu hier mercredi devant le tribunal Correctionnel de Dakar, suite à leur arrestation le 29 août dernier. Ils ont été appréhendés lors d'une opération de police visant à démanteler un présumé réseau de trafic de drogue dirigé par un certain Babou F., un commerçant.



L'opération policière a eu lieu après que des informations sur le trafic de drogue présumé de Babou F. ont été portées à l'attention des autorités. Lors de la perquisition de sa chambre à 4 heures du matin, les enquêteurs ont saisi 21 comprimés d'ecstasy dans la salle de bain, ainsi que 12 autres sous un tapis.



Neuf (9) appareils destinés à la consommation de chicha et une machette ont également été retrouvés sur les lieux, confie Rewmi Quotidien. Lors de leur interrogatoire, les mis en cause ont admis leur présence dans la chambre, mais ont unanimement nié être responsables de la drogue trouvée.



Malheureusement, Babou F. a été incriminé par sa petite amie, Maïmouna Mbaye. Cette dernière a révélé que son amoureux lui a proposé de participer à son commerce d’ecstasy. En plus de cela, le commerçant été victime d’une plainte de la demoiselle Mbaye qui l’accuse de l’avoir escroqué à hauteur de 2,2 millions francs, l’argent de sa tontine.



Lors du délibéré, la présidente de la séance a condamné Babou F. à un an de prison ferme, après avoir requalifié l'accusation d'offre ou cession de drogue en détention de drogue en vue de l'usage. Cependant, il a été relaxé de l'accusation d'escroquerie. Le tribunal a également ordonné à Babou F. de verser 2,2 millions de francs à la partie civile.



En ce qui concerne les co-prévenus, ils ont été relaxés, faute de preuves suffisantes.