Tribunal de Dakar: un cultivateur ramasse le portefeuille d'un étranger, dérobe 300 euros et le dépose à la police

Le Tribunal de Grande Instance de Dakar a statué hier jeudi, sur l'affaire de Mouhamadou Mansour Sarr, un cultivateur accusé de vol portant sur la somme de 300 euros (196.556 francs). À en croire les informations fournies par L’Observateur, tout a commencé lorsque le mis en cause a trouvé le portefeuille contenant l’argent dans des circonstances qui n'ont pas été précisées. Au lieu de rapporter la totalité du bien trouvé, le sieur Sarr a choisi de soustraire les 300 Euros, déposant le reste du contenu à la police.



Son geste a été interprété comme une tentative de bonne foi, mais la réalité cachée est rapidement apparue. Sous pression, le mis en cause a fini par avouer son forfait. L'enquête a permis d'identifier le propriétaire du portefeuille, un ressortissant ghanéen nommé Samuel Sarpong, qui avait égaré son bien dans le hall de l'hôtel Pullman. Le portefeuille contenait sa carte d'identité ghanéenne, une carte bancaire, un permis de conduire, ainsi que diverses devises, dont 300 Euros.



Samuel Sarpong a affirmé que les caméras de surveillance de l'hôtel avaient capturé Mouhamadou M. Sarr en train de dérober son portefeuille, des allégations que l’accusé a catégoriquement niées. Il a prétendu avoir trouvé le portefeuille dans le hall de l'hôtel et avoir décidé de le rapporter à la police. Cependant, en cours de route vers le poste de police, il a affirmé que le chauffeur de taxi l'a incité à voler une partie de l'argent, justifiant son geste par la nécessité de subvenir aux besoins de sa femme, qui devait subir une échographie.



Le parquet a requis une peine de 2 mois de prison ferme, assortie d'une amende de 200 000 FCfa contre le prévenu.