Tribunal de Dakar: un électricien piège son bailleur en l’électrifiant

L'électricien Abdou Aziz, détenu depuis le 21 décembre pour « mise en danger de la vie d'autrui et coups et blessures volontaires », a écopé d'une peine de trois (3) mois assortie de sursis. Les charges qui pèsent sur lui sont liées à un incident où il aurait piégé son bailleur en électrifiant la porte d'entrée de son logement.



D’après L’Observateur, ce geste a été motivé par la volonté de conserver son studio malgré l'état dégradé de l'immeuble et les menaces d'expulsion. En effet, l'électricien a relié la porte à une charge électrique pour empêcher l'accès à son logement. Cette action a failli coûter la vie à son bailleur, qui a été électrocuté et a subi une Incapacité temporaire de travail (ITT) de sept (7) jours.



L'affaire a été jugée récemment devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Lors des délibérations, Abdou Aziz a nié les accusations portées contre lui, avançant avoir installé ce dispositif pour se prémunir contre d'éventuels vols, protégeant ainsi ses biens.



Finalement, Abdou Aziz a été condamné à une peine de trois mois assortie de sursis.