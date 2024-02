Tribunal de Dakar : un gendarme aide son ami à vendre un sachet de cocaïne trouvé sur la plage

Le gendarme auxiliaire Ibrahima Mané, âgé 30 ans, et son ami topographe Mamadou Lamine Diouf, 27 ans, ont été jugés hier mercredi, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont accusé d' "offre et cession de cocaïne". Ibrahima Mané a écopé de 2 ans, dont 2 mois ferme, tandis que Mamadou Lamine Diouf est condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme.



D'après L'Observateur, tout a démarré lorsque le sieur Diouf a découvert un sachet de cocaïne sur la plage de Pointe-Sarène. Ignorant la nature du contenu, il s'est transformé en vendeur de drogue pour des gains financiers, avec la collaboration de son ami gendarme.



Malheureusement, leurs agissements ont attiré l'attention d'un agent policier infiltré. Confrontés au Tribunal des flagrants délits de Dakar, les deux amis ont plaidé coupables. Le gendarme auxiliaire, en plus de la peine de prison, risque une radiation, compromettant sa carrière.



Le topographe devra subir deux années d'emprisonnement avant de retrouver la liberté.