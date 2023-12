Tribunal de Dakar: un homme publie les vidéos intimes de son ex-femme pour se venger

Le sieur Abdou Thiam a été jugé et condamné à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, dont trois (3) mois ferme, pour avoir partagé des vidéos intimes de son ex-épouse. Il a comparu hier mercredi devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Cette affaire avait pris une tournure inattendue lorsque la plaignante a produit une lettre de désistement, entraînant la mise en liberté provisoire le mois dernier du mis en cause.



Toutefois, renseigne L’Observateur, face au juge, Mame Diarra Guèye a retourné sa veste et réclamé la somme de deux (2) millions de FCFA en guise de dommages et intérêts, ce qui a contredit son désistement initial.



L’affaire a débuté après le divorce du couple, où les différends se sont intensifiés. Abdou Thiam, apparemment malheureux de cette séparation, aurait cherché à se venger de son ex-épouse en diffusant des vidéos intimes réalisées durant leur mariage. Mame Diarra Guèye, se sentant déshonorée, a alors décidé de porter l'affaire devant la justice.



À la barre, Abdou Thiam a exprimé des regrets pour ses actions. Malgré cela, le procureur de la République a requis l'application stricte de la loi. La défense a plaidé pour la clémence du tribunal, qui a finalement statué en condamnant Abdou Thiam à deux ans d'emprisonnement, dont trois mois fermes, tout en ordonnant le versement de deux millions de FCFA à son ex-épouse.