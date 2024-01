Tribunal de Dakar : un mécanicien prend deux mois de prison ferme pour avoir vendu le camion qu’il devait réparer

Samba N., un mécanicien de 44 ans, a été condamné à six mois de prison, dont deux (2) mois fermes, par le tribunal de Dakar pour « abus de confiance ». Le mécanicien avait reçu un camion d'une valeur de 14 millions de francs de son client, Pape N. G., avec instruction de le réparer et de le vendre pour 9 millions de francs. Cependant, Samba a vendu la tête du camion à 6 millions de francs sans le consentement de son client, puis a découpé le plateau en ferraille et l'a vendu pour 2 millions de francs.



L'affaire a été portée devant le tribunal ou le mis en cause a avoué avoir vendu le camion sans l'accord de son client. Il a affirmé que Pape N. G. a refusé d'encaisser le prix de vente. Samba N., a également affirmé avoir proposé une autre somme en guise de remboursement, mais la proposition a été rejetée par la victime.



Pire encore, la carte grise du camion était au nom du père de Pape N. G., et le mécanicien s'était procuré une fausse carte d'identité pour vendre le véhicule. Le tribunal a condamné Samba à verser 6 millions de francs à un tiers impliqué dans l'affaire et 2,4 millions de francs à Pape N. G. à titre de dédommagement. Le parquet avait requis une peine d'un an de prison, soulignant l'absence de remords chez le prévenu, informe Rewmi Quotidien.